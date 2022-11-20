Аким Тараза Бахытжан Орынбеков проголосовал на выборах Президента страны

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким города Тараза Бахытжан Орынбеков проголосовал на выборах Президента Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ.

На внеочередных выборах Президента РК аким города Тараза Бахытжан Орынбеков отдал свой голос на городском территориальном избирательном участке №41, расположенном в здании Таразского регионального университета имени М.-Х.Дулати.

«Прийти на выборы и проголосовать - конституционное право каждого гражданина. На пути развития и процветания нашей страны каждый должен воспользоваться данным правом. Это очень важно для нашей страны. Мы живем в непростое время. Именно поэтому, я надеюсь, что наш народ проявит сплоченность и примет активное участие в выборах. Сегодня, я сделал свой выбор!», - отметил аким города Тараза.

По данным избирательной комиссии по Жамбылской области, в 7:00 утра в регионе приступили к голосованию на 493 избирательных участках, участвуют в выборах 716 610 избирателей. Всего в регионе проживает 1,2 млн жителей.

В Таразе действуют 125 территориальных избирательных участков, участвуют 255 тыс. избирателей. Население областного центра составляет 408 200 человек.

Как сообщалось, сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. К голосованию приступили все 10 033 участка по стране. Из 68 зарубежных участков голосование доступно в 64. Участки в США и Канаде начнут работу позже из-за разницы во времени.

Согласно данным областных комиссий и городов республиканского значения, по состоянию на 16:05 20 ноября, бюллетени получили 62,34% от общего количества граждан, включенных в списки. По Жамбылской области проголосовали 68,74% жителей.



