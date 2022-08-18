Аким Талдыкоргана призвал горожан закупиться углем заранее

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аким Талдыкоргана Асет Масабаев призвал жителей города заранее закупиться углем, чтобы избежать ажиотажа с наступлением холодов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Асет Масабаев на брифинге сообщил, что в городе есть 11 угольных тупиков. Из них 10 работают.

«План угольных тупиков на год составляет 168,9 тыс. тонн, из них 70 тыс. тонн - для города Талдыкоргана, 83,9 тыс. тонн - для жителей близлежащих районов - Аксуского, Ескельдинского, Каратальского и города Текели, 13 тыс. тонн - для коммерческих организаций. На сегодня с 1 мая реализовано 23,3 тыс. тонн угля. В наличии есть 12,7 тыс. тонн, то есть все тупики полностью обеспечены углем», - сказал он.

По словам акима, средняя цена за тонну угля в тупиках составляет 14 400 - 15 000 тенге, без учета доставки.

«Мы сейчас всех жителей призываем закупиться углем заранее, в августе или сентябре, если у них есть такая возможность. Потому что с наступлением холодов, в октябре уже будет ажиотаж. Сюда будут приезжать люди из соседних районов. Такая ситуация повторяется каждый год», - заявил Асет Масабаев.



