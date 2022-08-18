Аким Талдыкоргана планирует разобраться с незаконно выданными квартирами до конца года

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане с нарушениями были распределены 1066 квартир, из них 680 - людям из категории социально уязвимых слоев населения, еще 386 - государственным и бюджетным служащим. Об этом на брифинге сообщил аким города Асет Масабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким отметил, что квартиры распределялись с 2013 года без проведения соответствующей жилищной комиссии и постановления, выдавались только договора найма или справки о подтверждении проживания.

21 июля в городе для выяснения проживающих в этих квартирах создана рабочая группа из числа представителей прокуратуры, департамента полиции и акимата. Был организован поквартирный обход.

«По итогам обхода ситуация выглядит следующим образом: 465 жильцов имеют договоры найма или справки; 359 жильцов отсутствовали дома (оставлены уведомления три раза); 36 сданы в аренду третьим лицам (арендаторы); 395 жильцам вручены уведомления; 43 квартиры возвращены. Начаты судебные процессы по 244 искам», - сообщил аким.

Глава города уточнил, что 43 квартиры возвращены из списка распределенных среди бюджетных работников. На сегодня 11 квартир перераспределены среди очередников, 32 - подготовлены к распределению для очередников по категории социально уязвимых слоев населения.

Также с 25 мая возобновлена работа жилищной комиссии, где рассматриваются вопросы распределения квартир и их приватизация.

Градоначальник добавил, что в очереди состоят 14 730 человек, однако месяц назад в очереди состояло 16 194. После проведения инвентаризации портала с очереди уже сняты 1464 человека.

«Работа в данном направлении будет осуществляться на постоянной основе, возможно, с очереди будут сняты еще от двух до пяти тыс. человек. Этот процесс уже вызывает негативную реакцию среди граждан, что может отразиться на общественно-политической ситуации в городе», - заявил аким.

Асет Масабаев заявил, что руководством области поставлена задача завершить работу до конца этого года.

«До конца этого года и начала следующего года все эти квартиры (выданные государственным и бюджетным служащим - прим.ред.) мы максимально постараемся передать на баланс государства», - заметил аким.

Весной этого года сообщалось, что в Талдыкоргане с 2015 по 2020 годы с нарушениями законодательства выданы 1014 квартир.

Также недавно чиновников обязали вернуть квартиры в жилфонд в Талдыкоргане.



