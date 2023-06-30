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    Аким Талдыкоргана Асет Масабаев освобожден от должности

    30 Июня 2023, 15:29

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Аким Талдыкоргана Асет Масабаев освобожден от должности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информацию подтвердили в пресс-службе городского акимата.

    Напомним, Асет Масабаев был назначен акимом Талдыкоргана 4 марта 2022 года.

    До этого он работал заместителем акимов районов Жетысу и Медеу в Алматы, главным инспектором акима Алматы, руководителем Управления природных ресурсов и природопользования Алматы, Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.

    В мае текущего года мы сообщали о том, что у 38-летнего акима пошатнулось здоровье и он находился в отделении реанимации.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Акимат Талдыкорган
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