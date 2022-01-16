Аким столицы встретился с жителями жилых массивов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о том, как развивают и благоустраивают жилые массивы города, передает МИА «Казинформ».

«На системной основе продолжаем развивать наши жилые массивы. Их в городе - 16, практически каждый 4-ый житель проживает в ЖМ. В ЖМ, они же окраины, проложили 13,5 км инженерных сетей, более 5 км канализации и водопровода, более 3 км ливневых канализаций.

Сегодня встретился с жителями ЖМ Коктал-1, Коктал-2, микрорайона Нур-Бесік. Ранее жители данных районов поднимали ряд важных вопросов по развитию. В микрорайоне Нур-Бесік расположено более 200 домов. Микрорайон подключили к централизованной системе водо- и электроснабжения, установили трансформаторные подстанции.

Кроме того, в 9 ЖМ подвели газораспределительные сети, за 2 года только в ЖМ построили более 160 улиц, благоустроили дворы и общественные пространства, в ЖМ Коктал открыли большой парк для горожан. В ЖМ Коктал и Ондирис построили физкультурно-оздоровительные комплексы. Такие же ФОКи будут в ЖМ Уркер (Ильинка), Железнодорожный.

В ЖМ Мичурино впервые была построена школа, ранее учащиеся получали знания в приспособленном помещении.

В 2022 г. в четырех ЖМ планируем построить еще 4 школы. Кроме того, в 2022 г. в ЖМ Интернациональный планируем построить центр первичной медпомощи, а до 2024 г. по 2 центра семейного здоровья будут построены еще в двух ЖМ – Ондирис и Промышленный.

На встрече с жителями рассказали о проделанных работах, взяли предложения и идеи горожан по дальнейшему развитию жилых массивов. В списке поднимаемых горожанами вопросов также вопросы освещения, благоустройства, строительства соцобъектов и дорог, подведения инженерных сетей, озеленения и др.

В подобном очном формате мы встречаемся с жителями всех районов и ЖМ. Это помогает нам усилить обратную связь с горожанами, что, несомненно, отражается на точечном развитии ЖМ с учётом потребностей самих горожан», - написал аким столицы.





Фото: Александр Куприенко











