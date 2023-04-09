Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Аким столицы рассказал, как решаются вопросы воды и тепла

    9 Апреля 2023, 14:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны в интервью телеканалу «Атамекен» рассказал о том, как решаются вопросы воды, тепла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    «В Астане число жителей растет день ото дня. Официально в нашем городе проживает 1 млн 350 тысяч человек, потихоньку приближаемся к 1,5 млн. В связи с этим есть свои проблемы. Одним из наиболее актуальных вопросов является работа коммунальных учреждений, то есть вопросы отопления, воды. В течение последних недель со стороны горожан особо поднимается вопрос воды», - сказал Женис Касымбек.

    Глава города подробнее остановился на данных вопросах.

    «В прошлом году в Астане введено в эксплуатацию 3 млн квадратных метров жилья. Соответственно, это требует решения проблемы теплоснабжения. С этой целью ведется соответствующая работа. В этом году будут введены в эксплуатацию две газовые тепловые станции. Эти две станции обеспечат 600 гигакалорий тепла. Мы планируем завершить эту работу в августе. Первый этап ТЭЦ-3 завершится в этом году. Это пять котлов. Это дает дополнительные 400 гигакалорий тепла. Таким образом, будет 1000 гигакалорий. Этого будет достаточно на ближайшие три-четыре года», - пояснил Женис Касымбек.

    Аким также акцентировал внимание на вопросе обеспечения водой, который в последнее время часто затрагивается общественностью.

    «Вторая проблема – это проблема воды. В этом году летом завершаем строительство насосно-фильтровальной станции. Это будет давать дополнительно 100 тысяч кубометров воды в сутки. Сейчас есть нехватка 25 тысяч кубометров. Новая станция питьевой воды компенсирует недостачу и дополнительно даст более 75 тысяч кубометров воды в сутки. Соответственно, никаких ограничений не будет. Вода будет подаваться под полным давлением. Но дополнительно мы должны начинать строительство таких больших объектов систем жизнеобеспечения», - сказал аким.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Отопительный сезон Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пять хрущевок Астаны вошли в пилотный проект ПРООН по энергоэффективной модернизации
    Трассы из Астаны в Щучинск и поселок Шидерты закрыли из-за снега с дождем
    Подъем уровня воды в реках ожидается в Алматинской области
    Газифицировать коттеджный городок Family Village в этом году пообещал Женис Касымбек
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан
    Новости партнеров