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    Аким столицы проинспектировал ход работ по защите территорий от паводков

    1 Марта 2020, 01:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице продолжаются противопаводковые мероприятия: ведутся работы по очистке арычно-лотковых сетей, ливневой канализационной системы, строительство водорегулирующей плотины, продолжаются работы по реконструкции русла реки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султан.

    Аким столицы Алтай Кульгинов проинспектировал ход работ по возведению насыпной дамбы, которая защитит паводковоопасный район в случае поступления воды.

    «Возведение и укрепление насыпной дамбы позволит обеспечить беспрепятственный пропуск паводковых вод и защитить не только Центр социального обслуживания «Шарапат», но и близлежащие дома жилого массива Коктал. Необходимо уплотнить дамбу. Также продолжить работу по реконструкции русла реки Есиль, а именно провести работы по спрямлению русла. Спрямление русла реки позволит запустить воду с реки Есиль по новому руслу, что, несомненно, обезопасит частный сектор», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

    Кроме того, утвержден режим работы контррегулятора: в целях обеспечения безопасного пропуска весенних паводковых вод увеличат пропускную способность действующего канала от озера Майбалык до канала Нура-Есиль.

    По всем вопросам, касающимся проведения противопаводковых мероприятий, жители могут обратиться по телефонам: район Сарыарка: 8-778-710-91-00, ЖМ Коктал-1, Коктал-2: 8-702-818-88-01, ЖМ Агрогородок: 8-702-603-83-19, район Байконыр: 8-702-348-82-88, 8-701-999-22-89; район Алматы: 8-707-795-13-88; ЖМ Железнодорожный, Промышленный: 8-778-669-97-70, доп. тел.: 8-707-878-11-31, 8-701-407-80-52; ЖМ Мичурино, Куйгенжар, Интернациональный: 8-707-588-72-27, доп. тел.: 8-701-715-62-30; по микрорайону Юго-Восток: 8-702-444-52-99, доп. тел.: 8-702-905-59-95, 8-777-077-77-89; район Есиль: 8-701-121-25-35 (ЖМ Пригородный, Заречный, Тельмана), 8-778-176-31-11 (Уркер, Восточная Ильинка).

    Фото: astana.gov.kz

    Автор:

    Астана Акимат Безопасность Паводок
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