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    Аким столицы ознакомился с ходом строительства мечети

    18 Января 2020, 13:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов ознакомился с ходом строительства мечети, расположенной между проспектами Кабанбай батыра и Мангилик Ел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

    Строительство самой большой мечети в республике и Центральной Азии ведётся по поручению Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Возведение осуществляется за счёт спонсорских средств турецкой компанией.

    Мечеть сможет вместить до 30 тысяч человек, минареты мечети будут возвышаться на высоте 130 метров, а высота главного купола составит свыше 88,2 метра.

    Акиматом города ведутся работы по проектированию инженерных сетей и коммуникаций к мечети.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Религия Акимат Первый Президент - Елбасы
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