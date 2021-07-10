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    Аким столичного района Алматы покинул свой пост

    10 Июля 2021, 01:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким района Алматы города Нур-Султана Бектенбай Есполов покинул свой пост. Должность он занимал чуть больше года, передает МИА «Казинформ».

    «Дорогие друзья! Хотел сообщить вам о большом изменении в моей жизни. Сегодня у меня последний день службы в качестве акима района Алматы. И в этот день мне искренне хочется благодарить! Выражаю глубокое уважение и большую благодарность акиму города Алтаю Сейдировичу Кульгинову за оказанную поддержку и доверие. Благодарю за ценные профессиональные советы и за то, что предоставили возможность раскрыть свой потенциал. От всей души благодарю наш коллектив – команду акимата района Алматы. Я запомню время, проведенное в нашем дружном коллективе, с радостью и душевной теплотой! Я благодарен за ваш вклад, старания и стремление сделать наш район лучше и комфортнее! Особенно хочу поблагодарить всех тех, кто откликнулся на позитивные преобразования в нашем районе и присоединился к команде жителей района Алматы, которым не «всё равно», каким быть району», - написал в Facebook 9 июля Бектенбай Есполов.

    Теперь уже экс-аким занял должность в мае 2020 года. Как тогда сообщала пресс-служба столичного акимата, он был назначен акимом района Алматы по согласованию с Администрацией Президента и депутатами городского маслихата.

    «Бектенбай Есполов - опытный специалист, прошедший путь от эксперта Канцелярии до заместителя шефа Протокола Президента РК в соответствии с принципом меритократии», - указывалось в сообщении акимата.

    Есполов Бектенбай Тлектесович родился в 1983 году. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков, Пекинский университет по Президентской международной образовательной программе «Болашак». Магистр международной политики, кандидат политических наук.

    Работал экспертом Канцелярии Президента РК (2009 - 2010 гг.), экспертом Протокола Президента РК (2010 - 2011 гг.), консультантом Протокола Президента РК (2011 - 2012 гг.), заведующим сектором Протокола Президента РК (2012 - 2013 гг.), заместителем шефа Протокола Президента РК (2013 - 2018 гг.), государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2018 - 2020 гг.).


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Отставки Астана Акимат
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