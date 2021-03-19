Аким СКО - заводам: Хватит сидеть на шее государства

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов недоволен темпами привлечения инвестиций в район и планами, которые ставят районные акимы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата глава региона пообещал провести анализ работы по итогам трех месяцев и полугода и принять решение по каждому.

«400 млрд тенге к концу года должно быть инвестиций. Считаю, что можем этого дробиться. Видим, что «проседают» пять районов: Акжарский, Кызылжарский, Жамбылский, Есильский и Мамлютский. 30% рост должен быть по каждому району. Если меньше - значит не работаете. Вообще можно ничего не делать. Причем рост должен быть равномерным, а не к концу года. Будем смотреть по итогам квартала, полугода. Можно констатировать, что в регионе создан благоприятный инвестиционный климат. Это подкрепляется цифрами: 23 млрд тенге инвестиций за два месяца. На 12% больше, чем в прошлом году за два месяца. Мы видим темп роста частных инвестиций на 20%. Продолжаем переход экономики из аграрной в аграрно-индустриальную. Видим первые результаты. В прошлом году запустили промышленные предприятия. Восстанавливаем пустующие помещения, на их месте открываем новые предприятия», - сказал К. Аксакалов.

В отрасли промышленности с начала года машиностроительные предприятия произвели продукции на 48 млрд тенге. Аким области уверен, что роста в этой сфере добились благодаря работе в ручном режиме с нацкомпаниями.

«В этом году портфель заказов должен был быть 55 млрд тенге. Чтобы это реализовать, нужно чтобы заводчане больше смотрели на гражданскую продукцию. Хватит сидеть на шее государства и только за счет бюджета получать заказы. Менеджмент надо улучшать, в бизнес идти. Сейчас государство помогает. Много заказов. Но вы же все должны работать на рынок. Много чего нужно производить», - сказал К. Аксакалов.