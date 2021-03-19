Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Аким СКО - заводам: Хватит сидеть на шее государства

    19 Марта 2021, 18:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов недоволен темпами привлечения инвестиций в район и планами, которые ставят районные акимы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании акимата глава региона пообещал провести анализ работы по итогам трех месяцев и полугода и принять решение по каждому.

    «400 млрд тенге к концу года должно быть инвестиций. Считаю, что можем этого дробиться. Видим, что «проседают» пять районов: Акжарский, Кызылжарский, Жамбылский, Есильский и Мамлютский. 30% рост должен быть по каждому району. Если меньше - значит не работаете. Вообще можно ничего не делать. Причем рост должен быть равномерным, а не к концу года. Будем смотреть по итогам квартала, полугода. Можно констатировать, что в регионе создан благоприятный инвестиционный климат. Это подкрепляется цифрами: 23 млрд тенге инвестиций за два месяца. На 12% больше, чем в прошлом году за два месяца. Мы видим темп роста частных инвестиций на 20%. Продолжаем переход экономики из аграрной в аграрно-индустриальную. Видим первые результаты. В прошлом году запустили промышленные предприятия. Восстанавливаем пустующие помещения, на их месте открываем новые предприятия», - сказал К. Аксакалов.

    В отрасли промышленности с начала года машиностроительные предприятия произвели продукции на 48 млрд тенге. Аким области уверен, что роста в этой сфере добились благодаря работе в ручном режиме с нацкомпаниями.

    «В этом году портфель заказов должен был быть 55 млрд тенге. Чтобы это реализовать, нужно чтобы заводчане больше смотрели на гражданскую продукцию. Хватит сидеть на шее государства и только за счет бюджета получать заказы. Менеджмент надо улучшать, в бизнес идти. Сейчас государство помогает. Много заказов. Но вы же все должны работать на рынок. Много чего нужно производить», - сказал К. Аксакалов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Промышленность Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Башенный кран упал в Астане