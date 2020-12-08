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    Аким СКО рассказал, как будут привлекать студентов в местный вуз

    8 Декабря 2020, 19:40

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов заявил о сокращении оттока выпускников школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам К. Аксакалова, параллельно со снижением оттока выпускников школ области с 30 до 12,7%, увеличился на 40% контингент студентов в местном вузе - Северо-Казахстанском университете имени М. Козыбаева.

    «При этом уже в ближайшее время мы хотим довести число студентов до 10 тысяч. Для этого строится новый учебно-лабораторный корпус. Здесь будут 73 современных лабораторий инженерии и цифровых технологий, транспорта и машиностроения, энергетики и радиотехники, продовольственной безопасности, агрономии лесоводства и медицины», - сказал аким области.

    Он добавил, что первостепенная задача сейчас – укрепить вуз, на который возлагают много надежд.

    «Начиная с 2017 года, количество образовательных грантов увеличилось в два раза. Совместно с Министерством образования и науки отрабатываем вопрос сотрудничества нашего вуза с одним из ведущих вузов зарубежья. Работа идет по линии министерства. Думаю, увидим результаты. Это будет другой уровень преподавания. Будем привлекать преподавателей новой программой», - сказал К. Аксакалов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Вузы Другие государственные органы
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