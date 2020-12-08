Аким СКО рассказал, как будут привлекать студентов в местный вуз

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов заявил о сокращении оттока выпускников школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам К. Аксакалова, параллельно со снижением оттока выпускников школ области с 30 до 12,7%, увеличился на 40% контингент студентов в местном вузе - Северо-Казахстанском университете имени М. Козыбаева.

«При этом уже в ближайшее время мы хотим довести число студентов до 10 тысяч. Для этого строится новый учебно-лабораторный корпус. Здесь будут 73 современных лабораторий инженерии и цифровых технологий, транспорта и машиностроения, энергетики и радиотехники, продовольственной безопасности, агрономии лесоводства и медицины», - сказал аким области.

Он добавил, что первостепенная задача сейчас – укрепить вуз, на который возлагают много надежд.

«Начиная с 2017 года, количество образовательных грантов увеличилось в два раза. Совместно с Министерством образования и науки отрабатываем вопрос сотрудничества нашего вуза с одним из ведущих вузов зарубежья. Работа идет по линии министерства. Думаю, увидим результаты. Это будет другой уровень преподавания. Будем привлекать преподавателей новой программой», - сказал К. Аксакалов.