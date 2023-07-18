Аким СКО раскритиковал темпы строительства жилья в районах

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На аппаратном совещании в акимате Северо-Казахстанской области рассмотрели итоги социально-экономического развития региона за полгода. По всем основным показателям наблюдается рост, за исключением строительства жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления экономики Куанышбека Калижанова, в целом в строительной отрасли объем выполненных работ увеличился на 24%. В регионе на 40% больше проводят строительно-монтажных работ, на 45% - капитальных ремонтов.

«За январь-июнь введено жилых зданий общей площадью 76 тысяч квадратных метров, или 89,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее высокие темпы роста в Тимирязевском, Аккайынском и Акжарском районах. Отрицательная динамика сложилась в Мамлютском и Тайыншинском районах и в городе Петропаловске», - сообщил К. Калижанов.

Аким области Айдарбек Сапаров подчеркнул, что за полугодие должны были сдать 150 из 300 тысяч запланированных квадратных метров. Глава региона раскритиковал работу всех акимов районов по строительству жилья. В том числе и тех, кого докладчик указал в лидерах.

«Вы сейчас привели в пример Тимирязевский район, мол, самые высокие темпы. А что там сотни домов строятся? В прошлом году один дом построили, в этом полтора – вот и весь рост. Ничего не делается в этих трех районах, которые, по вашему отчету, на передовой. Хотя мы сколько времени уже говорим о том, что 50% от стоимости построенного в селе дома будут субсидироваться. Акимы районов не работают в этом направлении», - подчеркнул А. Сапаров.

Добиться роста можно было и за счет строительства кредитного жилья. Ежегодно на эти цели будут выпускать облигации на 12 млрд тенге. Однако заявок из районов крайне мало. Работу начали только в Тайыншинском, Кызылжарском и районе Шал акына.

Активизировать строительство можно и за счет строительства арендно-коммунальных домов. Ежегодно выделяются 1,5 млрд тенге на приобретение квартир в таких домах для социально уязвимых слоев населения.

Аким области поручил своему заместителю Сатжану Аблалиеву, курирующему сферу строительства, еще раз проанализировать работу в районах.

Напомним, в Петропавловске из-за недобросовестных подрядчиков не смогли вовремя сдать 16 бюджетных домов.