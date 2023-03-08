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    Аким СКО поздравил с праздником 101-летнюю жительницу региона

    8 Марта 2023, 21:42

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров 8-го марта навестил жительницу региона, которой исполнился 101 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На своей странице в социальной сети глава региона написал, что побывал у ветерана войны Валентины Волкодав.

    «Она человек-эпоха, сейчас ей 101 год. Валентина Архиповна ушла на фронт в 19 лет. Служила в мостостроительном отряде Белорусского и Украинского фронтов. Военные отряды строили мосты и наводили переправы. Она прошла войну от Волги до Берлина. Имеет медали «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Белоруссии» и орден Великой Отечественной войны II степени. После войны трудилась бухгалтером на керамическом заводе в Целинограде. Вот уже 30 лет живет в Петропавловске», - написал А.Сапаров.

    Долгожительнице аким области пожелал крепкого здоровья и семейного благополучия, чтобы дети и внуки ее радовали каждый день.

    Накануне глава региона принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к Международному женскому дню. Жительницы области получили награды за вклад в развитие региона. Многодетные мамы, воспитавшие шестерых детей - подвески «Күміс алқа».

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Общество
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