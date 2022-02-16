Аким СКО об интернете: охват растет, а качество страдает

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области более 97% жителей имеют возможность подключения к интернету. Однако еще в 144 селах отсутствует доступ к широкополосному интернету, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании аким области отметил, что в период пандемии интернет стал еще более востребованным. В регионе значительно возросло количество безналичных транзакций. В 2017 году жители области совершили безналичных платежей на 25 млрд тенге, в 2021-ом – 510 млрд тенге.

«Ежегодно увеличивается число сел, куда проводится интернет. За два года в 148 населенных пунктах, где проживают 35 тысяч человек, подключили высокоскоростной интернет. Школы, медучреждения, акиматы получили бесперебойный доступ к интернету. Охват растет, но качество страдает. На основании поступивших обращений в 30 селах проверили фактический охват и скорость. В 19 селах скорость не соответствовала параметрам, о которых говорили операторы. В результате мобильные операторы оштрафованы на 8,5 млн тенге. Поручаю по каждому сельскому округу провести контрольный замер и по каждому факту направлять информацию в министерство и добиваться штрафных санкций по операторам», - сказал К.Аксакалов.

Глава региона добавил, что есть проблемы с качеством интернета и в Петропавловске. Из-за массовой застройки теряется качество связи. Аким области подчеркнул, что операторам связи и необходимо предусмотреть модернизацию действующего оборудования.