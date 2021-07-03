Аким СКО: Наша область обеспечивает молоком 1,7 млн человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно в Северо-Казахстанской области планируется строить свыше 10 молочных ферм. Об этом сообщил глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Локомотивом для достижения высоких целей в агросекторе становится молочное направление. В Казахстане за последние 3 года введено 32 промышленных молочных комплекса. Из них только в Северо-Казахстанской области открыто 12 молочных ферм. То есть каждая третья ферма построена в нашей области. В этом году строим 16 комплексов. До конца года запустим 10 молокоферм. Ежегодно будем строить по 10-15 таких ферм. Всего построим 52 молочно-товарные фермы. В целом, по области будут располагаться новые и современные комплексы в 64 селах. Это означает, что свыше двух тысяч сельчан будут обеспечены круглогодичной работой», - сказал Кумар Аксакалов в ходе брифинга в СЦК.

Он отметил, что благодаря проектам объем производства молока планируется увеличить с 598 тысяч тонн до 1 млн тонн.

«Учитывая, что норма потребления молока на одного казахстанца составляет 340 литров в год, наша область обеспечивает молоком 1,7 млн человек. Молоко – это здоровое питание. Во время пандемии надо укреплять иммунитет, поэтому в рационе каждого казахстанца обязательно должно присутствовать молоко, особенно североказахстанского производства, потому что наша продукция является качественной и экологичной. Но одного молока недостаточно. На столе у наших людей должны стоять сметана, кефир, сыр и творог местного производства. Поэтому, упор делаем на переработку. Мы стремимся перерабатывать все, что производим. Молзаводы «Маслодел» и «Eurasian milk» запускают современные линии по выпуску новых видов молочной и сырной продукции», - рассказал глава СКО.

Аким добавил, что мощность «Маслодела» после модернизации увеличится с 87 до 119 тысяч тонн переработки сырья в год. Будут выпускать 8 новых видов продукции. А «Eurasian milk» в год будет производить 2,5 тысячи тонн сыра и полностью обеспечит этим продуктом наш регион. В целом, как отметил аким, модернизация предприятий позволит увеличить долю переработки молока с 53% до 57%.

Ранее аким рассказал, как в области развивается сельское хозяйство.