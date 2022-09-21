Аким СКО напомнил фермерам о риске заражения птичьим гриппом

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области запустили птицефабрику мощностью 1,5 тыс. тонн мяса в год. Еще две запустят до конца года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата обсуждали итоги социально-экономического развития за восемь месяцев. Глава региона Кумар Аксакалов отметил, что до конца года в области откроются две птицефабрики общей мощностью 15 тыс. тонн мяса. По проекту «Северный бройлер» строят шесть птичников с единовременным содержанием 192 тыс. голов птицы.

«До конца года темпы производства яиц надо увеличить. Два года назад была вспышка птичьего гриппа. Потери были значительным. На трех основных фабриках птица пала. Владельцам необходимо заблаговременно провести вакцинацию. Начинается перелет дикой птицы. Именно они тогда стали источником заражения», - напомнил К. Аксакалов.

Глава региона добавил, что в отрасли животноводства в целом отмечается рост объемов производства. В частности, мяса – на 4 %, молока – на 2 %, яиц – в 1,5 раза.

«Это результат инвестпроектов. К примеру, в Тайыншинском районе одно предприятие произвело более 6 тыс. тонн мяса, или 44 % от общего объема по району. Строятся в области 17 молочно-товарных ферм, из них восемь сдадим в этом году. Эти комплексы дают круглогодичную работу сельчанам – 30-45 человек на каждую ферму. За пять лет производство молока в организованных хозяйствах возросло на 30 % - до 227 тыс. тонн», - сообщил К. Аксакалов.





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