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    Аким Шымкента взял на особый контроль вопросы лекарственного обеспечения

    4 Апреля 2021, 22:00

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Аким города Мурат Айтенов посетил ряд оптовых складов и предприятий по производству медицинских изделий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Шымкента.

    В ходе проверки оптовых складов ТОО «НПО ЗЕРДЕ», ТОО «АҚ НИЕТ», «Аптека №5», ТОО «ATAMIRAS.S» аким убедился в обеспеченности запланированных резервных фондов по поставкам и комплектованию лекарственных средств.

    В прошлом году на лекарства, применяемые для борьбы с коронавирусом, из бюджета было выделено 180 млн тенге. В этом году планируется выделить в стабилизационный фонд

    еще 659 млн тенге. В результате этой работы цены на лекарства в аптеках снизились на 15-30 процентов.

    На сегодняшний день в Шымкенте достаточно запасов лекарств. В аптеках и поликлиниках имеется 4 млн 144 тысячи штук лекарственных средств. Среди них есть и жаропонижающие, антибиотики, глюконаты, противовирусные препараты. Цены начинаются от 25 тенге.

    В медицинских организациях подготовлено лекарственных средств на сумму 900 млн тенге, 46 941 комплектов СИЗ, 2 млн медицинских масок, 1 014 600 медицинских перчаток.

    После посещения складов Мурат Айтенов отправился на предприятие ТОО «Bizhon», выпускающее 20 тысяч масок в день. Маски - трехслойные одноразовые. В 2020 году произведено 2 240 000 штук медицинских одноразовых масок на общую сумму 78 400 000 тенге.

    А в учреждении ТОО «Экофарм» шьют многоразовую и одноразовую медицинскую одежду. Производственное предприятие способно производить медицинскую защитную одежду в количестве 2000 штук в сутки. В прошлом году произведено 648 876 штук медицинских изделий на сумму 4 520 985 404 тенге. В том числе противочумная одежда, многоразовые марлевые повязки.

    В завершение объезда, аким города в центре «IKomek 109» провел онлайн-выездное совещание с участием фарм компаний города и руководителей соответствующих отраслей. На нем были заслушаны вопросы представителей фармацевтических учреждений и приняты решения.

    - Чтобы избежать прошлогодних ошибок, необходимо провести максимальную разъяснительную работу с аптеками и горожанами. Противовирусные препараты должны продаваться только по назначению врача. В период пандемии среди населения было много случаев, когда жители покупали лекарства, хранили их дома, не соблюдали срок использования и условия хранения, лечились самостоятельно, в результате которых возникли осложнения. В домашних условиях не должно возникнуть таких проблем, как самолечение, перепродажа препаратов. Больные коронавирусом в больницах получают бесплатное лечение. В случае возникновения нарушений руководители будут привлечены к строгой ответственности. Все будет под моим пристальным контролем, - сказал аким города.

    При этом жителей, в случае, если они стали свидетелями перепродажи или превышения предельной цены на лекарства, попросили незамедлительно обратиться по контактному номеру «109».


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акимат Здравоохранение Шымкент Коронавирус в РК
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