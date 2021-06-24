Аким Шымкента Мурат Айтенов рассказал о росте бюджета и инвестиций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За три года бюджет Шымкента вырос в 3,7 раза. Об этом сообщил аким города Шымкент Мурат Айтенов в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций в «Фейсбуке», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За три года бюджет города вырос от 131 миллиарда тенге до запланированных 481,6 миллиарда тенге в текущем году. То есть, рост в 3,7 раза. Повысилась предпринимательская активность, объем инвестиций за последние три года увеличился в 1,9 раз, с 214 миллиардов тенге до ожидаемых в текущем году 400 миллиардов тенге. Три года назад объем промышленного производства составлял 425 миллиардов тенге, а в этом году ожидается 710 миллиардов тенге. Три года назад сдавалось 400 тысяч квадратных метров жилья в год, в этом году планируется довести этот показатель до одного миллиона квадратных метров», – сказал М. Айтенов.

По его словам, за счет расширения налогооблагаемой базы поступления в местный бюджет выросли с 57 миллиардов тенге до 150 миллиардов тенге. Объем инвестиций за три года превысил 1,2 триллиона тенге. За последние три года построено 853,5 километров дорог, а раньше такой объем выполнялся за 10 лет. Подключено к водопроводу 18 жилых массивов, 60 тысяч человек обеспечены питьевой водой. За этот же период в семи жилых массивах с населением 29,5 тысячи человек проведен природный газ. К 2023 году население города на 100% будет обеспечено питьевой водой, природным газом, а к 2025 году надежным электроснабжением.

Далее, аким Шымкента рассказал о ходе выполнения поручений Главы государства, касающихся развития регионов. В частности, укреплена материально-техническая база организаций здравоохранения. На эти цели за два года были предусмотрены 13,1 миллиарда тенге. Подготовлены 14 157 медицинских специалистов. Благодаря слаженной совместной работе всех заинтересованных организаций, в этом году город лучше справляется с пандемией коронавируса. С начала года Шымкент 129 дней находился в «зеленой» зоне, 39 дней в «желтой» зоне, 18 дней в «красной» зоне. В декабре Шымкент подготовился к трем сценариям пандемии, было приготовлено 5 456 койкомест в стационарах, из которых в настоящее время занято 25%. С 1 февраля проводится вакцинация, на сегодняшний день 239 506 жителей города привиты первым компонентом вакцины, 141 328 человек привиты уже вторым компонентом.



