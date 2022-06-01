Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Аким Семея наградил спасшего двух людей из пожара

    1 Июня 2022, 08:55

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким города Семея наградил героя, спасшего двух людей из пожара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Abaynews.kz.

    В городском инфоцентре сообщили, что на днях в одном из городских кафе среди ночи произошел пожар. Семейчанин Даурен Жамбаев, проживающий по соседству с кафе, заметив дым, валящий из кафе, позвонил в службу 101. В горящем здании оказались два сотрудника заведения. Не дожидаясь пожарных, рискуя собственной жизнью, мужчина спас «заложников» пожара. За спасение семейчан аким города Бакытжан Байахметов вручил герою подарочный сертификат и грамоту.

    Сам Даурен сказал, что стать героем не планировал. В ту ночь мужчина смотрел футбол и, заметив огонь, сразу обратился в пожарную службу.

    «Я большой фанат футбола, в ту ночь смотрел очередную игру и вдруг заметил пожар. Живу напротив этого кафе и сразу же выбежал на улицу, вызвал пожарных. Пока спасатели ехали, я переживал, есть ли в помещении люди. Оказалось, они там были. Удалось вытащить одного человека, который не понимал, что происходит и где находится. Чуть придя в себя, он сообщил, что в здании остался еще один человек. Я оторвал кусок шторы и бросился в дом, но дверь изнутри была заперта. Сам чуть не задохнулся, вышел на улицу, обошел здание и разбил окно кирпичом. Человек, находящийся в горящем здании, сразу пришел в сознание. Я оказал ему посильную помощь и вывел на улицу. Далее приехали пожарные и продолжили свою работу. Я не считаю этот поступок чем-то геройским, считаю, что любой человек на моем месте поступил бы также», - отметил Даурен.

    Он воспитывает пятерых детей, работает в Назарбаев Интеллектуальной школе заместителем директора по части финансов и экономики.

    Фото: abaynews.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Акимат Видео Регионы Общество Пожар Спасение Год детей Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Лесной пожар произошел в горах ВКО
    Горный лагерь для жассарбазовцев открыли в Алматы
    Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая