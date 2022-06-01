Аким Семея наградил спасшего двух людей из пожара

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким города Семея наградил героя, спасшего двух людей из пожара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Abaynews.kz.

В городском инфоцентре сообщили, что на днях в одном из городских кафе среди ночи произошел пожар. Семейчанин Даурен Жамбаев, проживающий по соседству с кафе, заметив дым, валящий из кафе, позвонил в службу 101. В горящем здании оказались два сотрудника заведения. Не дожидаясь пожарных, рискуя собственной жизнью, мужчина спас «заложников» пожара. За спасение семейчан аким города Бакытжан Байахметов вручил герою подарочный сертификат и грамоту.

Сам Даурен сказал, что стать героем не планировал. В ту ночь мужчина смотрел футбол и, заметив огонь, сразу обратился в пожарную службу.

«Я большой фанат футбола, в ту ночь смотрел очередную игру и вдруг заметил пожар. Живу напротив этого кафе и сразу же выбежал на улицу, вызвал пожарных. Пока спасатели ехали, я переживал, есть ли в помещении люди. Оказалось, они там были. Удалось вытащить одного человека, который не понимал, что происходит и где находится. Чуть придя в себя, он сообщил, что в здании остался еще один человек. Я оторвал кусок шторы и бросился в дом, но дверь изнутри была заперта. Сам чуть не задохнулся, вышел на улицу, обошел здание и разбил окно кирпичом. Человек, находящийся в горящем здании, сразу пришел в сознание. Я оказал ему посильную помощь и вывел на улицу. Далее приехали пожарные и продолжили свою работу. Я не считаю этот поступок чем-то геройским, считаю, что любой человек на моем месте поступил бы также», - отметил Даурен.

Он воспитывает пятерых детей, работает в Назарбаев Интеллектуальной школе заместителем директора по части финансов и экономики.

Фото: abaynews.kz



