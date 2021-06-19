Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Политика

    Аким сельского округа будет не только избранной, но и подконтрольной должностью – Анар Байтукенова

    19 Июня 2021, 13:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мае текущего года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».О том, что изменится в стране с принятием данного Закона, в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала директор Департамента анализа регионов и развития местного самоуправления Министерства национальной экономики РК Анар Байтукенова.

    – Анар Абдуллаевна, в чем заключаются наиболее существенные из поправок, предусмотренных недавно принятым Законом?

    – До принятия Закона выдвижение кандидатов в сельские акимы производилось акимом района после согласования с собранием местного сообщества, а выборы осуществлялись депутатами Маслихата, то есть косвенным методом. Теперь, метод избрания изменился. Жители села смогут сами выдвигать свою кандидатуру и избирать напрямую сельского акима. Кандидат - самовыдвиженец должен собрать в свою поддержку не менее чем 1% подписей избирателей, проживающих в соответствующем сельском округе. Аналогичный порядок самовыдвижения установлен в отношении кандидатов в Президенты и депутатов Парламента.

    Также кандидаты будут выдвигаться от политических партий. Это также приведет к повышению конкуренции и росту политической активности на селе.

    При этом предусмотрен еще один способ выдвижения кандидатов. В случае, когда на конец срока выдвижения отсутствуют кандидаты или выдвинут только одного кандидата, аким района или города областного значения должен будет обеспечить альтернативность при выборах. Стоит отметить, что аким должен в обязательном порядке согласовать выдвигаемых кандидатов с собранием местного сообщества.

    Срок полномочий сельских акимов останется прежним – четыре года.

    – Кто может быть кандидатом на должность акима?

    – Кандидатом может быть любой гражданин РК достигший возраста 25 лет вне зависимости от места его постоянного проживания. При этом аким остается административным государственным служащим. И значит, он должен соответствовать всем требованиям законодательства о государственной службе. То есть, не только соответствовать общим ограничениям госслужбы – судимость, недееспособность и так далее, – но и квалификационным требованиям этой должности.

    Следует также отметить, что гражданам будет представлена возможность инициировать вопрос прекращения полномочий акима через собрания местного сообщества и Маслихаты районов, городов областного значения. Следовательно, аким сельского округа будет не только избранной, но и подконтрольной должностью перед избравшим его сообществом.

    – Во втором полугодии текущего года запланировано проведение первых прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Расскажите, чего, в целом, следует ожидать от выборов сельских акимов?

    – Выборы являются важным институтом современной демократии, выражением волеизъявления народа, одной из основных форм его участия в государственном управлении. При прямых выборах аким будет чувствовать большую ответственность перед своими избирателями, что положительным образом отразится на результатах его работы.

    Поэтому, в первую очередь, внедрение прямых выборов позволит повысить активность граждан в участии управления своим селом, усилить степень реагирования акима на потребности и проблемы населения.

    Во-вторых, в настоящее время на районном уровне, не говоря уже о сельском уровне, активность партий, кроме правящей, практически отсутствует. Этот Закон, уже при разработке, привлек большое общественное внимание и бурное обсуждение на разных уровнях и площадках. В ходе обсуждения законопроекта в Мажилисе представители всех представленных партий принимали участие в обсуждении законопроекта.

    Поэтому, мы считаем, что партии, имея возможность выдвижения своих кандидатур, усилят свою работу на районном и сельском уровнях, а также будут способствовать повышению уровня и конкурентоспособности участников выборов.

    Также отдельно хочу сказать, что Глава государства поручил с 2024 года внедрить прямые выборов акимов уже районного уровня. Накопленный опыт станет важной основой дальнейшего развития избирательной системы Казахстана.

    Напомним, 13 апреля в Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта Конституционного закона с поправками в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан».

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Выборы Политические партии Политические реформы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
    Политика США в отношении Центральной Азии
    Крупный лесной пожар, громкие отставки и развитие приграничья – как прошла неделя в РК
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске