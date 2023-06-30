Аким Рудного пригрозил судом недоплачивающим за вывоз мусора горожанам

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Аким Рудного Виктор Ионенко в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций озвучил ряд проблемных вопросов в развитии города, в том числе и одну из острых - вывоз мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам В. Ионенко, у местной мусоровывозящей компании ТОО «Рудный Ажар 2006» на протяжении 2022-2023 годы был ряд недоработок, что привело к штрафным санкциям. Отсюда и несвоевременный вывоз мусора с площадок. И как следствие, компания не смогла экономически выстоять в данных условиях.

Местными властями было принято решение отдать проблемные участки другим мусоровывозящим компаниям, которых в Рудном, как оказалось, четыре. Обязательства на себя взяла компания ТОО «L-Trading». Сейчас она обслуживает 108 мусорных площадок, 12 площадок обслуживает ТОО «Экотехсервис-2019».

«По 108 площадкам: из них 60 были приведены в соответствии, то есть построены новые площадки. Компания «L-Trading» приобрела 4 новых мусоровоза местной сборки, три из которых в работе, один в резерве, - сообщил аким Рудного. — Тут стоит отметить одно важное обстоятельство: из 37 тысяч договоров, которые у нас должны быть заключены, у нас заключено всего на сегодняшний день чуть более 20 тысяч. То есть, практически 50% жителей Рудного сегодня не платят за мусор, а требования выставляют, чтобы город чистый был. Поэтому мы будем проводить работу с населением в плановом режиме с привлечением полиции и направлять дела в суд».

Местными властями также в рамках решения «мусорной» проблемы в этом году будут восстановлены еще 50 контейнеров и приобретены дополнительно 250 единиц новых пластмассовых контейнеров.

Прокомментировал аким Рудного и работу полигона по переработке ТБО.

«Он на сегодня заполнен на 30%, поэтому вопросов по приемке мусора у нас не возникает. Помимо этого, мы работаем по переработке строительных отходов. Разработан проект по переработке стройотходов, направлен в «Жасыл даму» для получения финансирования в размере 98,1 млн тенге. И второй проект по сортировочному комплексу ТБО. Стоимость проекта - 261 млн тенге», - подытожил В. Ионенко.

Между тем, решение проблемы с вывозом мусора в Рудном стоит не первый год. Перестали вывозить мусор с площадок еще летом прошлого года. Один из главных камней преткновения тогда назвали низкие тарифы за вывоз мусора и, как следствие, низкие заработные платы работников.