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    • Аким района утонул в реке Урал в Атырауской области

    1 Августа 2022 00:01

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Махамбетского района Атырауской области утонул в реке Урал, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

    «31 июля 2022 года в 22:38 поступило сообщение от дежурного РОП Махамбетского района. Он сообщил, что в селе Ортакшыл Махамбетского района в реке Урал при неизвестных обстоятельствах утонул аким района, 1982 года рождения. На место происшествия из города Атырау выехали 3 спасателя и техника оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области»,- сообщили в пресс-службе ДЧС области.

    2 февраля 2021 года акимом Махамбетского района Атырауской области был назначен Жанқылыш Ринат Бауыржанұлы.

    Обстоятельства трагического происшествия устанавливаются.


    Фото : gov.kz

    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Атырауская область #Происшествия #Акимат
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