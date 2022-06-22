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    Аким Петропавловска подал в отставку

    22 Июня 2022, 10:33

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Булат Жумабеков сообщил, что подал в отставку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Градоначальник поблагодарил всех за поддержку и подчеркнул, что сам принял решение оставить пост акима Петропавловска.

    «Уважаемые горожане! За три года мы совместными усилиями прошли многие испытания: карантин, закрытие города, январские события, большое количество вопросов по ЖКХ и строительству. Вся команда городского акимата в эти периоды показала себя с профессиональной стороны. Отдельные слова благодарности коллегам, коммунальным предприятиям, предпринимателям, председателям КСК/ОСИ, депутатам, членам общественного совета, представителям СМИ, сотрфудникам правоохранительных органов, здравоохранения и образования, также всем активистам за совместную работу», - написал в Facebook Б. Жумабеков.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Отставки Северо-Казахстанская область Акимат Регионы Общество Петропавловск
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