Аким Петропавловска обратился к жителям города из-за непогоды

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Руслан Анбаев проверил работу коммунальных служб и обратился к жителям с просьбой не выезжать за пределы города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети градоначальник сообщил, что работу коммунальщиков проверил утром. На дороги вышли 65 единиц техники.

«При необходимости будем увеличивать их число. Уважаемые жители города! По информации синоптиков, в ближайшие дни в городе ожидаются осадки. Отмечается усиление ветра до 21 метра в секунду, что является опасным явлением. Убедительная просьба - воздержаться от длительных прогулок на улице и выездов из города. Уважаемые автовладельцы, просим не оставлять машины вдоль дороги, так как это затрудняет работу техники», - написал Р.Анбаев.

Первого января глава города информировал, что в новогоднюю ночь тоже контролировал работу коммунальных служб и поблагодарил их за работу даже в праздничные дни.

Ранее синоптики предупреждали об усилении ветра в регионе, местами до 30 и более метров в секунду.



