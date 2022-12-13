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    Аким Петропавловска извинился перед горожанами из-за аварии на водопроводе

    13 Декабря 2022, 12:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Руслан Анбаев извинился перед горожанами за причиненные неудобства из-за аварии на водопроводе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава города сообщил, что работы по восстановлению поврежденного участка завершились. Водоснабжение восстанавливается.

    «Хочу выразить огромную благодарность работникам ТОО «Кызылжар су» и всем задействованным коммунальным службам. Уважаемые жители города! Приношу свои извинения за временные неудобства», - написал на своей странице в социальной сети Руслан Анбаев.

    В ночь с 11 на 12 декабря в Петропавловске произошла авария на водопроводе. В двух микрорайонах города давление было снижено, люди жаловались на отсутствие воды. Повреждение устраняли в течение суток.

    Это не первая авария на водопроводе в Петропавловске. Первая произошла в начале ноября, вторая – в декабре.

    Исполнительный директор ТОО «Кызылжар су» Арман Саутов пояснил, что в двух случаях ремонт проводил один и тот же подрядчик. По его сведениям, этой компании уже не существует, претензии предъявить некому.


    Фото: instagram.com/ruslan_anbaev

    Автор:

    Олеся Жуковень

    ЖКХ Происшествия Акимат Петропавловск
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