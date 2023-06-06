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    Аким Павлодарской области проверил работы по ремонту тепловых сетей и оборудования ТЭЦ в Экибастузе

    6 Июня 2023, 14:35

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На Экибастузской ТЭЦ приступили к ремонтам газоходов и дымовой трубы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На первом этапе работ ведутся установка перемычек, частичный демонтаж газоходов, ремонт перекрытий, устройство перегородок и восстановление верхних ярусов гозоходов котлоагрегатов номер 6, 7, 8, 9. После приступят к ремонту дымовой трубы № 3, проведут ремонт внутренней футеровки, кислотоупорную обработку, ремонт наружной поверхности, восстановление бетонного слоя, замену свето-ограждения и другое», - сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.


    Продолжаются в Экибастузе и ремонты сетей теплоснабжения. На участке ТМ 2 проведен демонтаж 853 м труб и 6 тепловых камер, ведется устройство песчаного основания для последующей укладки новых труб; на ТМ 5 демонтированы 2,4 км сетей, 2 неподвижных и 24 скользящих опор; на ТМ 8 демонтировали 1,2 км старых труб и приступили к монтажу новой сети, выполнено устройство 216 метров трубы d530; на ТМ 12 демонтированы 1,8 км изношенных сетей, установлены 3 неподвижные опоры и проведен монтаж 598 м новой трубы d530, добавили в акимате.


    Обновляют здесь сети и при устранении повреждений, выявленных после проведения гидравлических испытаний. На сегодня из 269 повреждений устранены 220, при этом полностью заменены 12 км сетей.

    Аким Павлодарской области Асаин Байханов отметил, что необходимо не сбавлять темпы работ по ремонту сетей и обеспечить их завершение не позднее 12 июня, чтобы в ускоренные сроки подать горячую воду в дома жителей Экибастуза.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Акимат ТЭЦ
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