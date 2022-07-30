Аким Павлодарской области призвал отойти от практики отписок и формализма

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре прошло совещание по развитию областного центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Павлодарской области.

В частности, по сообщению акима Павлодара Асаина Байханова , почти четверть городских дорог сейчас в неудовлетворительном состоянии. Из запланированных к установке 150 детских площадок завершено чуть более 60%. В городском акимате планируют выполнить объем к октябрю этого года.

Как заметил глава Павлодарской области Абылкаир Скаков, благоустройство дворов идет медленно. Одна из причин – выполнение работ по установке площадок одной подрядной организацией. Говоря о благоустройстве дворов, аким области также обратил особое внимание на развитие отдаленных от центра частей города.

«Я требую не относиться к микрорайонам и отдаленным от центра частям города по остаточному принципу. Поручаю проконтролировать темпы и качество подрядных работ. Это касается и благоустройства парков и скверов», - обратился к руководству Павлодара аким области.

Переходя к строительным вопросам, глава региона в очередной раз обратил внимание на проблемы с точечной застройкой.

«Вынужден повториться: точечную застройку необходимо ограничить. Нет принципиальной позиции руководства города в этом вопросе. Рухнувший дом на улице Торайгырова снесли – и тут же выдали разрешение на строительство нового дома», - сказал аким области.

Отдельной темой совещания стала организация работы по исполнению обращений жителей в городской акимат. По наблюдениям акима области, продолжается практика так называемых отписок и формализма.

«Почти половина жителей, обращающихся ко мне по вопросам города, через короткое время возвращаются с теми же жалобами. А вместе с ними – с фотографиями и скриншотами дежурных отписок. Как обычно, написанных непонятным языком и не по сути», - констатировал Абылкаир Скаков.

Определенная часть обращений касается вопросов предоставления жилья из государственного жилищного фонда. Горожане в том числе жалуются на работу отдела жилищных отношений. В частности, негодование выражают жители, чья очередь на квартиры сдвинулась назад без каких-либо, по их словам, уведомлений.

«Встаньте вы или представители отдела жилищных отношений на место этих людей. Представьте: вы десятилетиями ожидаете своей очереди, регулярно проверяете ее, в это время ютитесь по съемным углам, а в один день видите, что вашу очередь отбросило назад. Поручаю принять соответствующие решения по работе отдела», - обратился глава региона к акиму города.



