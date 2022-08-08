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    • Аким Павлодарской области принял отставку акима города Экибастуза

    8 Августа 2022 17:59

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Согласно закону «О государственной службе» аким Экибастуза подал в отставку за коррупционное правонарушение подчиненного. 8 августа 2022 года он освобожден от занимаемой должности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима Павлодарской области.

    Прошение об отставке аким города Экибастуза Ардак Кантарбаев подал после вступления в силу приговора в отношении его непосредственного подчиненного – экс-заместителя акима города Бауржана Ахметова.

    Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков принял отставку и освободил акима города Экибастуза Ардака Кантарбаева от занимаемой должности.

    Ардак Кантарбаев занимал должность акима города Экибастуза с сентября 2020 года.


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