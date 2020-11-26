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    Аким Павлодарской области поделился планами на 2021 год

    26 Ноября 2020, 14:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков поделился планами на 2021 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Расскажу и о планах на будущий год. Конечно, наша первая задача – обеспечить занятость населения области. В этом направлении до конца текущего года планируется охватить более 33 тысяч человек, в следующем году привлечь к труду еще 35 тысяч жителей», - сказал Абылкаир Скаков на брифинге в СЦК.

    Вторая задача – поддержка малого и среднего бизнеса и увеличение их производства.

    «Известно, что в этом году из-за пандемии импорт товаров сократился, зато вырос спрос на отечественную продукцию. Я считаю, что это отличная возможность для малого и среднего бизнеса увеличить заказы и не зависеть от импорта», - отметил аким.

    «Третье. Мы отдаем приоритет реализации государственных программ. Они оказывают большое влияние на повышение благосостояния населения после карантина. Готов перечень проектов, которые будут реализованы в рамках «Дорожной карты занятости». По «Нұрлы жер» строим жилье, используем «Ауыл – ел бесігі» для благоустройства населенных пунктов, а кредитование осуществляем посредством «Дорожной карты бизнеса». Все это будет продолжено. Кроме того, мы максимально используем возможности других программ, таких как «Экономика простых вещей», к примеру», - добавил глава региона.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Бизнес Павлодарская область Акимат Экономика Занятость Регионы Казахстана Общество
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