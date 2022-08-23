Аким Павлодарской области не принял отставку заместителя

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области не принял отставку заместителя, но дисциплинарной ответственности избежать не удалось, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Абылкаир Скаков не принял отставку своего заместителя Айзады Курмановой за коррупционное правонарушение ее подчиненного. Тем не менее, ей объявлен строгий выговор, сообщили в пресс-службе главы региона.

После вступления в силу приговора в отношении экс-руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела, согласно Закону «О государственной службе РК» заместитель акима области подала в отставку за коррупционное правонарушение подчиненного.

Заместитель акима Павлодарской области Айзада Курманова курирует такие социальные отрасли, как образование, здравоохранение, культура, молодежная политика и работа с социально уязвимыми слоями населения.





Фото: pavlodarnews.kz



