Аким области Абай встретился с жителями Бескарагайского района

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На отчетной встрече в Бескарагайском районе аким области Абай Нурлан Уранхаев доложил жителям района о социально-экономическом развитии региона в текущем полугодии и отметил, какие работы запланированы в текущем году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.



В области, которая достигла высоких показателей в текущем полугодии, также присутствует доля Бескарагайского района. В районе в горнодобывающей промышленности работают товарищества с ограниченной ответственностью «ГРК Электрум», «Семей Орда», «Казникель», в обрабатывающей промышленности - «Лесресурс».

«Агропромышленный комплекс за шесть месяцев текущего года вырос на 22,2 процента. Из объема продукции, произведенной промышленностью за этот период, более 670 млрд 870,7 млн тенге приходится на Бескарагайский район. Также на долю района приходится 2,6 млрд тенге привлеченных в область инвестиций в размере 230 млрд тенге. По текущему показателю рост в области от привлечения инвестиций составляет 154,2 процента», - сказал глава области.

Район имеет большой потенциал в развитии пляжного и лечебно-оздоровительного туризма. Помимо целебного озера «Шошкалы», здесь расположены место «Святой ключ», база отдыха «Елимай», детские оздоровительные лагеря «Жас Канат», «Радуга». Аким региона отметил, в районе необходима системная работа по туризму и оздоровлению.

«За первое полугодие жители области заселили более 130 тысяч квадратных метров жилья. На благо жителей Бескарагая предоставлено более 2 тысяч квадратных метров жилья. В рамках пилотного проекта «Модернизация сельского здравоохранения» планируется строительство 65 медицинских объектов. На приобретение медицинской техники в районную больницу предусмотрено 45,4 млн тенге. В рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» планируется реконструкция и ремонт 4 учреждений культуры на сумму 511 млн тенге. Также на текущий ремонт здания районного Дома культуры из областного бюджета выделено 55,7 млн тенге», - отметил Нурлан Уранхаев.

В области существует проблема дефицита ученических мест. Дефицит мест планируется решить путем строительства 11 школ на 5700 мест и строительства пристройки к 6 школам на 2100 мест в рамках национального проекта «Комфортная школа».

В прошлом году введены в эксплуатацию 4 школы на 1700 мест. В их числе - школа в селе Жыланды Бескарагайского района.

Меры, направленные на строительство, ремонт некоторых образовательных учреждений района, приобретение модифицированных кабинетов, включены в комплексный план развития области до 2026 года.

После встречи глава области провел личный прием с жителями Бескарайского района и ответил на вопросы.