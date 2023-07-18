Аким области Абай посетил ряд объектов в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким области Абай Нурлан Уранхаев посетил ряд объектов в Семее. Глава региона ознакомился с ходом проводимых работ, дал конкретные поручения ответственным руководителям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В первую очередь аким области посетил старое кладбище вдоль трассы Семей-Павлодар, на санитарное состояние которого часто жалуются люди. Жители неоднократно жаловались на чистоту кладбища и отсутствие ограждения.

Хотя этот участок находится в черте города, он принадлежит ГЛПР «Семей орманы», по распоряжению Нурлана Уранхаева, территория должна была быть очищена к середине месяца.

«Вы сказали, что закончите все к 13 июля. Почему вы до сих пор не выполнили? Все должно быть очищено. Мы направим письмо в руководство «Семей орманы», Комитет лесного хозяйства и животного мира. Акимат города Семея убирает все участки, которые ему принадлежат. Необходимо решить эту проблему в кратчайшие сроки», - сказал аким области.

Аким области посетил улицы Чайковского и Шугаева, на которых ведется текущий ремонт. На улице Шугаева проведен ремонт дорожного полотна, заменены бордюры и обустроены пешеходные дорожки.

Сегодня движение транспорта по улице Шугаева восстановлено. Улицу Чайковского, общая протяженность которой 1,2 километра, нужно отремонтировать к 8 августа. Нурлан Уранхаев поручил руководителю компании-подрядчика вовремя и, главное, качественно провести работу.

«Начальник отраслевого отдела, ответственного за дорогу, должен убедиться, что подрядчик выполняет работы в соответствии с договором и не отклоняется ни на один сантиметр. Следите за каждым бордюром», - сказал Н. Уранхаев.

Аким областив также посетил учебные заведения. Он ознакомился с ремонтными работами спортивного и актового залов. Н. Уранхаев предупредил подрядчиков об ответственности за безопасность детей.