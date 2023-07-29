Аким области Абай посетил несколько объектов в Бескарагайском районе

CЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким области Абай посетил с рабочим визитом Бескарагайский район. Нурлан Уранхаев входе рабочего визита встретился с жителями района и провел личный прием граждан. После глава области посетил несколько объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Аким области ознакомился с капитальным ремонтом детского сада на сумму 54,8 млн тенге. Подрядная организация ТОО «ИТМ КАРГО», ТОО «ArhiVa Architects». Инспектируя ход ремонтных работ в детском саду, глава региона указал подрядчику на необходимость ускорить темпы.

«Темпы работы очень низкие, нужно ускоряться. Усиливайте работу», - подчеркнул аким области.

Также Нурлан Уранхаев проверил ход ремонта в сельском клубе в селе Канонерка. По заверению подрядчика, завершение ремонта планируется 31 августа, но, может быть, получится завершить его раньше. При этом внутренних работ в клубе не планируется – подрядчик перекрывает крышу.

Аким области ознакомился с ходом строительства домов в Канонерке.

Кроме того, он посетил объект в селе Жыланды – там построена Жыландинская основная школа. Нурлан Уранхаев осмотрел школу и проинспектировал ее оснащение. В школе обучается 71 ученик и работат е18 педагогов. В школе 14 учебных кабинетов и кабинет робототехники. Также имеется спортивный зал, футбольное поле с искусственным покрытием и ограждением, крытая игровая площадка.

Аким Бескарагайского района Талгат Муратов также отметил, что в селе Жыланды школа была, но ее признали аварийной и построили новую. Он добавил, что планируется реконструкция въездной группы в село Жыланды и, по возможности, дорогу доведут до новой школы.

«Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы сделать техническое решение и подвести дорогу сюда, к школе. До села тянуть дорогу нет необходимости, но дорогу для детей планируем сделать. Школы и детские сады до 1 сентября, я думаю, завершат работы и будут готовы к учебному году», - заключил аким района.