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      Абайская область

    Аким области Абай посетил несколько объектов в Бескарагайском районе

    29 Июля 2023, 23:29

    CЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким области Абай посетил с рабочим визитом Бескарагайский район. Нурлан Уранхаев входе рабочего визита встретился с жителями района и провел личный прием граждан. После глава области посетил несколько объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Аким области ознакомился с капитальным ремонтом детского сада на сумму 54,8 млн тенге. Подрядная организация ТОО «ИТМ КАРГО», ТОО «ArhiVa Architects». Инспектируя ход ремонтных работ в детском саду, глава региона указал подрядчику на необходимость ускорить темпы.

    «Темпы работы очень низкие, нужно ускоряться. Усиливайте работу», - подчеркнул аким области.

    Также Нурлан Уранхаев проверил ход ремонта в сельском клубе в селе Канонерка. По заверению подрядчика, завершение ремонта планируется 31 августа, но, может быть, получится завершить его раньше. При этом внутренних работ в клубе не планируется – подрядчик перекрывает крышу.

    Аким области ознакомился с ходом строительства домов в Канонерке.

    Кроме того, он посетил объект в селе Жыланды – там построена Жыландинская основная школа. Нурлан Уранхаев осмотрел школу и проинспектировал ее оснащение. В школе обучается 71 ученик и работат е18 педагогов. В школе 14 учебных кабинетов и кабинет робототехники. Также имеется спортивный зал, футбольное поле с искусственным покрытием и ограждением, крытая игровая площадка.

    Аким Бескарагайского района Талгат Муратов также отметил, что в селе Жыланды школа была, но ее признали аварийной и построили новую. Он добавил, что планируется реконструкция въездной группы в село Жыланды и, по возможности, дорогу доведут до новой школы.

    «Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы сделать техническое решение и подвести дорогу сюда, к школе. До села тянуть дорогу нет необходимости, но дорогу для детей планируем сделать. Школы и детские сады до 1 сентября, я думаю, завершат работы и будут готовы к учебному году», - заключил аким района.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Акимат Жилье Видео Абайская область школа
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