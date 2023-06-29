Аким области Абай ответил на 40 проблемных вопросов жителей Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ- Аким области Нурлан Уранхаев встретился с жителями города Семей, передает МИА «Казиноформ».

Президентом страны чуть больше года назад была создана новая область Абай. Сегодня в театре имени Абая глава региона Нурлан Уранхаев отчитался перед жителями об итогах проведенной работы и реализуемых в области проектах.

Как отметил глава области, власти намерены улучшить качество жизни населения. За отчетный период было приложено максимум усилий для того, чтобы решить все организационные моменты, начать подготовку соответствующей документации, обеспечить планирование на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.

В кратчайшие сроки был принят Комплексный план развития. Те проекты, которые по объективным причинам не вошли в план развития, были поддержаны премьер-министром в ходе его рабочей поездки в область.

В ходе встречи собравшиеся также имели возможность задать волнующие их вопросы напрямую акиму области.

В большинстве своем население интересовалось вопросами транспортной системы города, ЖКХ и образования.

В частности, жители Карагайлы поинтересовались, когда в их микрорайоне появится школа, ведь на протяжении четырех лет детям приходится ездить в город на автобусе, что требует как финансовых, так и временных затрат.

Глава области заверил, что строительство школы на 1200 мест начнется в микрорайоне уже с сентября этого года. Место строительства определено.

Жители поселков Мурат и Бобровка жаловались на завышенные тарифы на электроэнергию. Нурлан Уранхаев попросил подождать завершения проверки.

«Я в курсе проблемы. Областным акиматом создана рабочая группа, куда вошли представители всех ответственных органов и активисты поселка. 6 июля проверка завершится. До 10-го июля будет вынесено решение по этому вопросу», - сказал Нурлан Уранхаев.

Еще одним наболевшим вопросом для семейчан является проблема благоустройства. Как отметили жители на встрече с акимом области, ландшафтная зона города оставляет желать лучшего, добавив также, что на сегодняшний день большая часть имеющихся в городе фонтанов не работает. Глава области наличие проблемы признал и поручил городскому руководству разобраться с проблемой, отметив, что сложившейся ситуацией он также абсолютно не доволен.

Вместе с тем, жители, обеспокоенные внешним обликом города, обратились с предложением не дожидаться установки евроконтейнеров и заняться производством контейнеров непосредственно в области Абай.

«Мы узнаем у представителей машиностроительного завода, если у них есть такая возможность, дадим им заказ на производство контейнеров», - отметил Уранхаев.

Ответил глава региона и на вопрос о возобновлении пассажирского речного транспорта.

«Мы отрабатываем этот вопрос. Инвестор есть. Люди готовы заняться, мы в процессе», - заключил Нурлан Уранхаев.

В рамках трехчасовой встречи акиму региона жителями было направлено около 40 вопросов. Прямая трансляция встречи велась в социальной сети Facebook, где пользователи также имели возможность задать интересующие их вопросы. На каждый из вопросов аким области дал развернутые ответы и поручил уполномоченным органам решить наболевшие вопросы жителей. По завершению встречи состоялся личный прием граждан.

Стоит отметить, что это уже десятая встреча акима области Абай. До настоящего времени Нурлан Уранхаев провел встречи с населением в 8 районах региона, в городах Курчатов и Семей.