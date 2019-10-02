Аким Нур-Султана рассказал Президенту РК о строительстве центра «Абай әлемі»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Президенту было доложено о работе центра «Жанұя», отрытого в целях поддержки социально уязвимых слоев населения, а также о планах по строительству одного иппотерапевтического и двух реабилитационных центров.

Кроме того, аким отчитался о выполнении поручения Главы государства по строительству доступного жилья для обеспечения состоящих в очереди граждан, в том числе из малообеспеченных семей, работающей молодежи.

Отметив, что в трехлетнем городском бюджете учтены проблемы с долевым строительством и развитием пригородных территорий, аким представил информацию о работе по газоснабжению города.

По словам Алтая Кульгинова, в рамках благоустройства столицы будет построена удобная пешеходная дорога, начинающаяся со старой площади и соединяющая обе стороны города. В целом в ближайшие 3 года для пешеходов будет построено 80 км дорог и более 100 км велодорожек.

На встрече также были рассмотрены принимаемые меры по совершенствованию водоснабжения города.

Аким рассказал о планах по строительству в городе Нур-Султане центра «Абай әлемі» в рамках празднования 175-летия Абая, установке бронзового памятника «Үш арыс» в честь 125-летних юбилеев Сакена Сейфуллина, Беймбета Майлина и Ильяса Джансугурова.

Глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию города.