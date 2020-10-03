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    Аким Нур-Султана проголосовал на праймериз

    3 Октября 2020, 16:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов проголосовал на праймериз. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня посетил избирательный участок и отдал свой голос. За время агиткампании кандидаты в полной мере презентовали свои программы. Радует, что значительную долю среди участвующих занимают женщины, представители МСБ и НПО. Большая часть представленных участниками программ сфокусирована на решении социальных проблем, развитии города и внедрении инновационных IT-технологий. С рядом программ ознакомился во время посещения агитвстреч, с другими через информсистему «Праймериз», - написал Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram.
    «Отдельно для себя отметил программу по созданию безбарьерной среды для граждан с особыми потребностями. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич поручил принять ряд системных мер и создавать условия для их адаптации в обществе. В текущем году значительно расширили сеть реабилитационных центров, более чем в два раза увеличили количество инватакси, также ведем строительство ряда реабилитационных центров. Кроме того, кандидаты также представили программы по поддержке малого и среднего бизнеса, автоматизации услуг, модернизации ЖКХ и т.д.
    Лидер партии Нурсултан Абишевич подчеркнул, что «Праймериз» - это социальный лифт для всех граждан и возможность внести свою лепту в развитие страны и города. На прозрачной конкурентной основе будут сформированы народные партийные списки. Голосование проходит как онлайн, так и оффлайн на избирательных участках со строгим соблюдением саннорм. Онлайн-голосование (через веб-сайт и мобильное приложение) завершится 4 октября в обед. Желаю кандидатам успехов!», - добавил аким города Нур-Султана.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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