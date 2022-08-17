Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.2 eur/kzt 472.29

    rub/kzt 7.86 cny/kzt 68.81
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Аким Нур-Султана призвал не выгружать строительный мусор где попало

    17 Августа 2022 15:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов поднял проблему строительного мусора в непредназначенных для этого места, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хочу также затронуть тему несанкционированных свалок. Город бурно развивается, строится. И зачастую строительные компании, их подрядные организации злоупотребляют. К примеру, стройкомпании нанимают транспортные организации с большегрузами, которые вывозят строительный мусор, и по правилам они должны довезти мусор до полигона строительных отходов. Первый этап его строительства уже завершен, второй мы тоже завершим», - сказал Алтай Кульгинов на заседании маслихата.

    По его словам, помочь решить данный вопрос могут не только карательные меры.

    «Но водители, экономя топливо и время, по дороге сворачивают в районы новостроек и выгружают мусор. А зимой некоторые водители под видом вывоза снега выгружают мусор. Весной мы героически все это опять чистим, собираем, неся большие расходы из бюджета. Мы сейчас рассматриваем два варианта борьбы с таким явлением – первое, мы штрафуем и доводим через СМИ. Но только штрафуя, получим ли мы нужный результат?», - отметил аким.

    «Здесь актуален вопрос самосознания, понимания. Мы даже предлагаем строителям установить GPS, который доведет до строительных полигонов. Это же наш общий дом, почему мы должны выгружать мусор где попало?». – добавил А. Кульгинов.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Нур-Султан #Экология #Общество #Алтай Кульгинов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 августа
    Через важные реформы прошла наша страна со дня принятия Основного закона – аким столицы
    Посвященный Дню Конституции массовый велопробег прошел в Нур-Султане
    20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане
    Популярное
    1 Военнослужащий скончался в воинской части в Караганде
    2 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    3 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане
    Новости партнеров