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    Аким Нур-Султана принял участие в референдуме

    5 Июня 2022, 17:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов проголосовал на республиканском референдуме по внесению изменений в Конституцию РК, передает МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акимата Нур-Султана, Алтай Кульгинов проголосовал на избирательном участке № 329, расположенном в Казахском национальном университете искусств.

    «Сегодня исторический день. ​Проголосовал на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны. Тем самым реализовал свой гражданский долг и отдал голос за дальнейшее развитие нашей страны. Выражаю благодарность всем, кто сегодня работает на избирательных участках», - написал аким столицы в Instagram .

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Акимат Конституция Референдум
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