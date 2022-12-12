Аким Мангистауской области отчитался о ситуации в ЖКХ Главе государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарту Токаеву был представлен доклад об итогах социально-экономического развития Мангистауской области за 11 месяцев 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Аким проинформировал Президента о состоянии дел в жилищно-коммунальном хозяйстве, привлечении инвестиций, заготовке кормов и других сферах.

По словам Нурлана Ногаева, поручения, которые дал Глава государства в ходе его рабочей поездки в Мангистау, включены в план комплексного развития региона.

Глава государства поручил акиму завершить реализацию задач, поставленных в рамках действующего плана.





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