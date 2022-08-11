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    • Аким Кызылкогинского района Атырауской области освобожден от должности

    11 Августа 2022 12:34

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Кызылкогинского района Атырауской области Нурсултан Бисембиев освобожден от должности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    «Сегодня распоряжением акима Атырауской области Серика Шапкенова Нурсултан Бисембиев освобожден от должности акима Кызылкогинского района в связи с переходом на другую работу», - сообщает пресс-служба акима Атырауской области.

    Нурсултан Бисембиев занимал должность акима Кызылкогинского района с ноября 2019 года по настоящее время.

    Кызылкогинский район один из самых отдаленных в регионе. Основное занятие местных жителей - животноводство.


    Фото: api.nsn.fm

    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Отставки #Атырауская область #Акимат #Регионы
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