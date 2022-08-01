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    • Аким Костанайской области сократил двух заместителей

    1 Августа 2022 18:23

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Фактически покинул пост заместителя акима Костанайской области только Виктор Ионенко, курировавший вопросы транспортной инфраструктуры, строительства, архитектуры, природных ресурсов. Еще одна должность замакима области была вакантна уже с мая текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно поручению Главы государства были сокращены заместитель акима Костанайской области Ионенко Виктор Николаевич и одна вакантная должность заместителя акима области. Обязанности распределены между действующими заместителями акима Костанайской области»,- прокомментировали в пресс-службе главы региона.

    Ранее у акима Костанайской области было пять заместителей. В том числе попавший под сокращение Виктор Ионенко и Бахыт Есимова, перешедшая в мае текущего года на должность заместителя заведующего отдела по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК.

    Как и ранее, первым заместителем акима области остается Гауез Нурмухамбетов, заместителями - Ерлан Спанов и Арман Абенов. Между ними и распределены обязанности сокращенных.


    Автор:

    Жанна Мусабаева

    #Костанайская область #Акимат
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