Аким Костаная посетил с поздравлениями ветеранов войны

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Аким Костаная Кайрат Ахметов с поздравлениями и корзиной фруктов навестил ветеранов войны Михаила Подолякова и Касымхана Алдабергенова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня аким Костаная побывал у ветеранов войны. Первым с поздравлениями Кайрат Ахметов посетил Михаила Подолякова. Как рассказывает ветеран, на войну он попал совсем молодым. Наравне со старшими товарищами решил воевать и в 1942 году направлен на фронт. Но потом в 1944 году был тяжело ранен, находился в госпитале. Оттуда был направлен в Полтавское танковое училище. А уже в 1948 году демобилизовался.

«Я желаю вам доброго здоровья, чтобы город продолжал расти ввысь и вширь, я здесь прожил всю свою жизнь, посвятил ему жизнь. Пусть он только цветёт и развивается»,- отмечает ветеран, принимая поздравления от акима города.

С Днём Победы аким Костаная поздравил и 96-летнего Касымхана Алдабергенова. Он был призван в военные ряду 17-летним парнем в 1943 году. Окончил пулеметное училище, После - десантные войска. Домой, как вспоминает К. Алдабергенов, удалось вернуться не сразу, а только в 1950 году. По приезду домой Касымхан Алдабергенов посвятил свою жизнь работе учителем, а также писал статьи в местную газету «Қостанай таңы».

Аким Костаная вручил ветеранам фруктовые корзины.

«Мы гордимся тем, что наши костанайцы внесли свой весомый вклад в общую победу. К сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией мы не можем праздновать День Победы, как делали это раньше. Самое главное - здоровье. Поэтому сегодня навещаем наших ветеранов, чтобы поздравить и пожелать доброго здоровья»,- отмечает Кайрат Ахметов.

По информации областного акимата, на сегодняшний день в Костанайской области проживают 63 ветеранов Великой Отечественной войны. Ко дню Празднования Победы участникам ВОВ выплачены единовременная социальная выплата в размере 1 млн тенге. Ветераны освобождены от всех коммунальных услуг и налогов. Также 6 472 лицам, приравненным к УВОВ, выплачивается единовременная социальная выплата по 5 МРП и ежемесячно на бытовые нужды по 3 МРП.



