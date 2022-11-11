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    Аким Конаева ответил на вопрос о переносе казино из города

    11 Ноября 2022, 20:15

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Аким города Конаеве Нурлан Куматаев сообщил, что казино дает мультипликативный эффект для экономки страны и обеспечивает рабочими местами местных жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас на территории города находятся 15 игровых зон. Это пять казино, четыре слот-клуба и шесть букмекерских контор. Да, люди возмущаются, говорят: почему работает казино в новом областном центре? Но многие наши горожане работают там. Казино дает мультипликативный эффект. Мы мониторинг провели - там работой охвачены 7,5 тыс. человек. В других развитых странах казино тоже есть, но они тоже так работают. Там не только казино, но и есть развлекательные центры, детские игровые и гостиничные зоны. У нас тоже есть развлекательные центры. Летом люди приезжают, отдыхают. Здесь проводятся разные мероприятия, концерты. Считаю, что мы тоже должны работать в этом направлении, развивать. Казино пока будет функционировать. Вопрос о переносе в ближайшее время не стоит», - ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-тура аким города.

    По его словам, только в этом году казино выплатили 84 млрд тенге налогов.

    Аким заявил, что перенос казино - это вопрос времени. При этом он подчеркнул, что не против изменения локации игровых зон.

    Ранее в Министерстве национальной экономики РК прокомментировали возможность закрытия казино в городе Конаеве.

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Конаев
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