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    Аким Карагандинской области Женис Касымбек проголосовал на выборах Президента Казахстана

    20 Ноября 2022, 09:02

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек проголосовал на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан. Глава региона отдал свой голос на избирательном участке № 42 в школе-гимназии имени аль-Фараби в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На нашем участке зарегистрировано 1825 избирателей, в том числе 37 впервые голосующих. Заявлений о принятии участия в выборах на дому не поступало. На восемь утра у нас проголосовало около 60 человек», – сообщила председатель участковой комиссии № 42 Сабина Бижанова.

    Процесс голосования отслеживают независимые наблюдатели от некоммерческих организаций и общественных объединений.

    Напомним, в Карагандинской области работают 642 участка для голосования. По информации областной избирательной комиссии, в регионе зарегистрировано около 770 тысяч избирателей.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Президентские выборы - 2022
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