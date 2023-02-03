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    Аким Карагандинской области поручил увеличить количество кружков для особенных детей

    3 Февраля 2023, 08:30

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Основные потребности детей с особенностями здоровья обсудили на традиционной встрече акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева с родителями, руководителями управлений, акимами городов и районов. Поднимались вопросы образования, медицины, спорта и социальной защиты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главы ведомств отчитались о проделанной работе и озвучили планы.

    По словам руководителя управления образования Гульсум Кожахметовой, за последние несколько лет в регионе увеличилось количество специализированных учреждений. Сегодня в области работают пять психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК), два реабилитационных центра и восемь кабинетов психолого-педагогической коррекции. Это позволило снизить очередность.

    До 2025 года поэтапно будет открыта еще одна ПМПК и кабинеты коррекции по районам.


    «В конце декабря Министерством просвещения приняты правила размещения государственного образовательного заказа на специальную психолого-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями. Иными словами, в частных учреждениями при поддержке государства особенные дети смогут получать бесплатную помощь», – сказала Гульсум Кожахметова.

    Продолжится укрепление материально-технической базы специальных школ, а также адаптация объектов образования и спорта. Пока адаптированы 25 спортучреждений. Работа в этом направлении не останавливается.

    Будут открыты два центра реабилитации для детей от 0 до 3 лет и от 3 до 18 лет, сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Бибигуль Тулегенова.

    Остается потребность в квалифицированных медиках, педагогах и тренерах. В качестве решения предлагается переобучение и переквалификация.

    Родители в офлайн- и онлайн-режиме задавали вопросы и выдвигали предложения. Глава региона предложил создать единый информационный портал, где родители могли бы получить всю необходимую информацию.

    Ермаганбет Булекпаев поручил ведомствам отработать вопросы.

    «Необходимо увеличить количество кружков и секций, где смогут заниматься особенные дети. Уже сейчас нужно разрабатывать план летнего отдыха и досуга. Взять на контроль вопрос по обслуживанию на дому пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Много вопросов по здравоохранению – нужно организовать встречи с родителями и всё решить. На следующей встрече все управления отчитаются по сегодняшним вопросам», – подчеркнул аким области.


    Родители особенных детей отмечают заинтересованность местных госорганов в их проблемах.

    «Такие встречи дают надежду на взаимопонимание между родителями особенных детей и чиновниками. Мы можем решать вместе возникающие вопросы. Получать информацию, делиться своими предложениями. Я много общаюсь с мамами особенных детей из других регионов Казахстана. И многие удивляются, что в Карагандинской области мы напрямую общаемся с представителями власти. При этом, я считаю, многое зависит от родителей особенных детей. Они должны быть активными, никто за них ничего не решит», – говорит мама особенного ребёнка Гаухар Акижанова.

    «За последний год было сделано очень много. Открылся Центр для детей с аутизмом, появились бесплатные секции плавания. На контроле проблема буллинга особенных детей. Заработал чат по вопросам здравоохранения при поликлинике № 2. Он так хорошо себя зарекомендовал, что подобные чаты будут внедрены в районах. Если бы не было таких встреч, не было бы таких результатов», – считает соучредитель благотворительного фонда «Батыл жүрек» Оксана Югай.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Здравоохранение Общество Дети
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