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    Аким Карагандинской области обсудил экономическую кооперацию с послом Беларуси

    8 Октября 2021, 12:54

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинскую область посетил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь Павел Утюпин. На встрече с главой региона Женисом Касымбеком обсуждались перспективы укрепления сотрудничества в экономике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Основными товарами, которые экспортирует Карагандинская область в Беларусь, являются уголь, ферросплавы, нефть и нефтепродукты. В свою очередь белорусские компании поставляют на наш рынок сельхозпродукцию и промышленную технику, строительные материалы.

    Укрепляется промышленная кооперация. Сегодня в регионе действует 21 совместное предприятие. Среди них компания по сборке карьерных самосвалов, ремонту и обслуживанию техники БелАЗ. В планах открыть на территории Карагандинской области совместное производство пожарной техники.

    «Мы хотим не просто осуществлять поставки, а искать пути кооперации с казахстанскими предприятиями. Это необходимо для создания новых рабочих мест, а также позволит увеличить местное содержание», - сказал Павел Утюпин.

    Женис Касымбек отметил, что область заинтересована в привлечении белорусских компаний и готова создать для них благоприятные инвестиционные условия. Глава региона предложил белорусским инвесторам принять участие в реализации проектов сельского хозяйства, строительстве школ. Также возможно сотрудничество в IT-сфере.

    Аким области поддержал идею о развитии кооперации и поручил отработать ее с профильными ведомствами.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Экономика Беларусь
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