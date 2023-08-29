Аким Камыстинского района назначен в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области по согласованию с депутатами районного маслихата Жаулыбаев Ерлан Алимбаевич назначен на должность акима Камыстинского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ерлан Жаулыбаев - 1978 года рождения, уроженец Костанайской области. В 2001 году окончил Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова по специальности инженер-механик, в 2017 году – Костанайский инженерно-экономический университет

им. М. Дулатова по специальности бакалавр экономики и бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2001 году секретарем приемной комиссии, старшим лаборантом, заместителем директора Костанайского колледжа бизнеса и управления.

С января 2004 года по июль 2012 года работал на различных должностях в аппарате акима Костанайской области и аппарате акима города Астаны.

С июля 2012 года по октябрь 2015 года – руководитель управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области.

С июня 2016 года по апрель 2018 года – работал на руководящих должностях в аппарате акима Актюбинской области. С мая 2018 года по декабрь 2021 года – заместитель акима района Байконыр города Астаны.

С декабря 2021 года до настоящего времени занимал должность акима района Байконыр города Астаны.