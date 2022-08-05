Аким города Тараза покинул свой пост

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Аким города Тараза Ержан Жилкибаев покинул свой пост, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ержан Жилкибаев с 2020 года занимал должность заместителя акима Жамбылской области. В марте 2021 года его назначили акимом города Тараза.

На своей странице в сети Facebook экс-градоначальник написал о своей работе в Жамбылской области.

«Наверное, не ошибусь, если скажу, что каждый гражданин нашей страны преисполнен желания внести свой вклад в процветание нашей любимой Родины – Республики Казахстан. Особая ответственность в этой связи возлагается на государственных служащих. Два с половиной года назад я начал свою деятельность в Жамбылской области. Более года в должности заместителя акима области курировал 9 управлений акимата. Это был очень трудный и ответственный период. После известных кордайских событий местными властями прилагались усилия по обеспечению стабильности и общественного согласия. Почти одновременно пришлось противостоять пандемии коронавируса, перестраивать работу многих сфер жизнедеятельности региона в новый, ранее не использованный формат», - сообщил он.

Говоря о назначении на пост акима города Тараза, Ержан Жилкибаев отмечает, что осознавал ответственность этого.

«Ведь предстояло на системной основе решать проблемные вопросы областного центра с населением более 400 тыс. человек, заниматься его благоустройством, повышать благосостояние населения. За прошедшие полтора года проделана немалая работа. Оценку может дать сам народ. Главное - в каждом из наших планов в приоритетных направлениях учитывались запросы населения и мнение общества. Мы постарались максимально реализовать концепцию «Слышащее государство» нашего Президента Касым-Жомарта Токаева. В добрых делах и успешной реализации каждого проекта - поддержка жамбылцев и заслуга моих коллег», - написал он.

«Но обстоятельства порой бывают сильнее человеческих желаний и стремлений. Таковы объективные законы природы и общества. Сегодня я сообщаю о том, что прекращаю свою деятельность на священной аулиеатинской земле. На прощание выражаю сыновнюю благодарность уважаемым ветеранам нашего города, которые не скупились на добрые советы и пожелания. Я благодарен всем, кто все это время неустанно трудился рядом со мной, благодарю горожан, которые поддерживали наши усилия, направленные на социально-экономическое развитие Тараза и повышение благосостояния его жителей», - говорит Ержан Жилкибаев.

Ержан Жилкибаев высшее образование получил в Южно-Казахстанском государственном университете имени М. Ауэзова по специальности «Экономист-менеджер», в Восточно-Казахстанском государственном университете имени С. Аманжолова по специальности «Юрист». Окончил Академию государственного управления при Президенте РК по специальности «Магистр государственного и местного управления».

Трудовую деятельность начал в 2003 году главным специалистом департамента экономики ЮКО.

В 2006-2009 годах работал главным экспертом представительства Правительства в Парламенте РК, начальником отдела МЭБП РК, помощником министра труда и социальной защиты населения РК.

В 2009-2014 годы - заместитель руководителя аппарата акима ВКО, заместитель акима города Семей, руководитель аппарата акима ВКО.

В разные годы трудился государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК, акимом Медеуского района города Алматы, занимал должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК.

С февраля 2020 года - заместитель акима Жамбылской области.

Награжден орденом «Құрмет», имеет государственные и международные награды, премии, почетные звания.



