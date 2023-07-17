Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    Аким Бейнеуского района Мангистауской области покинул свой пост

    17 Июля 2023, 16:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Бейнеуского района Мангистауской области покинул свой пост. Глава региона Нурлан Ногаев поблагодарил занимавшего эту должность Бейнеубека Абилова, который ушел с работы по собственному желанию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Аким области поблагодарил Бейнеубека Абилова за проделанную работу и отметил его вклад в социально-экономическое развитие района. Исполняющим обязанности акима был назначен Рахимжан Шалбаев, ранее занимавший должность заместителя акима Бейнеуского района Мангистауской области. Нурлан Ногаев пожелал удачи Рахимжану Шалбаеву и дал ряд конкретных поручений.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Отставки Акимат Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Замакима области Абай поручил завершить ремонт на тепловых сетях в Семее до 15 сентября
    Еще 7 учебных заведений построят в Туркестанской области
    Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    Столичные АНК и неправительственные организации провели субботник на берегу водохранилища
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    4 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    5 Шторм ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах