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    Аким Аулиекольского района Костанайской области освобожден от должности

    19 Июля 2023, 13:15

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Ерлан Теменов, до сегодняшнего дня возглавлявший Аулиекольский район Костанайской области, освобожден от должности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    «Распоряжением акима области от 19 июля текущего года Теменов Ерлан Олжабаевич освобожден от должности акима Аулиекольского района в связи с истечением срока полномочий и поданным заявлением»,- сообщили в акимате.

    Ерлан Теменов проработал на данной должности ровно 4 года. Он был назначен акимом Аулиекольского района 16 июля 2019 года.

    К слову, пришел он в 2019 году на место задержанного Асхата Кисикова, который проработал акимом Аулиекольского района всего около полугода, который был задержан по подозрению в получении взятки в 7 млн тенге.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

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