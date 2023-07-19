Аким Аулиекольского района Костанайской области освобожден от должности

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Ерлан Теменов, до сегодняшнего дня возглавлявший Аулиекольский район Костанайской области, освобожден от должности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«Распоряжением акима области от 19 июля текущего года Теменов Ерлан Олжабаевич освобожден от должности акима Аулиекольского района в связи с истечением срока полномочий и поданным заявлением»,- сообщили в акимате.

Ерлан Теменов проработал на данной должности ровно 4 года. Он был назначен акимом Аулиекольского района 16 июля 2019 года.

К слову, пришел он в 2019 году на место задержанного Асхата Кисикова, который проработал акимом Аулиекольского района всего около полугода, который был задержан по подозрению в получении взятки в 7 млн тенге.